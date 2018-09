Encore un exemple: Israël l’éternel coupable !

Toujours accusé de tout : Israël ne peut pas ne pas être coupable ! « Même si tu n’as pas bu une goutte d’alcool, si tout le monde te dit que tu es ivre… Va te coucher ! » claironne l’adage populaire.

Israël éternel coupable ? Une « vérité soi-disant première » que l’on ne peut que mettre en parallèle avec tous les commentaires des médias parus la semaine dernière qui tous titrent et développent comme un seul homme ce genre d’information :

« Fermeture du seul point de passage entre Gaza et Israël ».

« Israël a de nouveau fermé aujourd’hui le seul point de passage pour les Palestiniens entre la bande de Gaza sous blocus et son territoire à la suite de heurts survenus la veille près du terminal », est-il mentionné un peu partout, oubliant de souligner que le terminal de Kerem Shalom par où transitent les marchandises entre Israël et la bande de Gaza, qui avait été fermé à plusieurs reprises ces derniers mois, est en revanche resté ouvert.

Et l’Egypte ?

Mais surtout que l’Egypte, pays arabe qui jouxte Gaza, en principe la meilleure des « frontières amies » n’a depuis des lustres, permis le passage au compte goutte de ces « pauvres palestiniens » sans que personne n’y retrouve à dire !

Ou bien ce sont ces genres de commentaires qui sont mises en avant :« Le point de passage d’Erez, mince lien physique avec l’extérieur pour les Gazaouis, restera fermé jusqu’à ce que les dégâts causés par les violences soient réparés sans aucune précision sur le temps nécessaire pour effectuer les travaux ».

Ou bien encore de noter comme en passant que « Au moins 172 Gazaouis ont été tués par des tirs israéliens » et d’ajouter que seul « un soldat israélien a également été tué »

Ou bien agrémenter les propos par une vidéo comme celle-ci : http://video.lefigaro.fr/figaro/video/manifestation-a-la-frontiere-entre-gaza-et-israel/5820601006001/

Ou bien encore de profiter de l’occasion pour glisser que depuis plusieurs semaines, l’Egypte et l’ONU tentent d’établir un cessez-le-feu durable entre le Hamas et Israël.

Mais ils sont loin d’être les seuls et leur nombre croît selon une courbe exponentielle !

Ainsi trouve-ton des ressentis propres à chacun :

Le journal « La croix » conjointement à l’AFP, mêlent d’une façon honteusement partiale tout et n’importe quoi. Dito pour le magazine « Paris Match »… Dito pour le journal « Le Matin » et/ou le « Figaro » et/ou « Le Monde » et/ou… etc., etc…. (voir liens en fin de page).

Plus grave encore, la calomnie, maladie contagieuse par excellence est tellement virulente que le journal « TIMES OF ISRAEL » du 5 septembre de reprendre à son compte le même récit, les mêmes commentaires, à la virgule près et d’ajouter pour preuve de sa bonne volonté et de son impartialité totale, pauvre média en demande de reconnaissance, que « L’AFP a contribué à cet article. » (Sic)

Est-ce bien raisonnable ?

