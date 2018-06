Encore un coup bas de la France contre Israël!©

La France et la Suède ont exercé ces jours-ci des pressions contre le Secrétaire général de l’ONU António Guterres, afin qu’il publie un rapport écrit (et non oral), tous les 3 mois sur les implantations israéliennes en Judée Samarie, et cela conformément à la résolution 2334 du Conseil de sécurité.

La Chine, le Kazakhstan, le Koweït, les Pays-Bas et le Pérou ont accompagné la France et la Suède dans leur insistance auprès du Conseil de sécurité. Lire la suite sur jforum.fr