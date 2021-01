Le ministère de la Santé de l’État hébreu lève le voile sur le mystère et publie un document dans lequel est détaillé l’accord conclu entre le laboratoire Pfizer/BioNTech et Israël. Le premier s’est engagé à fournir rapidement des millions de doses de vaccins, en échange le second s’est engagé à partager les données des effets de la vaccination sur sa population.Lire la suite sur jforum.fr