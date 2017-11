Une centaine d’entreprises israéliennes ainsi qu’une cinquantaine d’entreprises internationales de « Cisjordanie » et de Jérusalem-Est, ont reçu des lettres d’avertissement de l’ONU indiquant qu’elles figureront sur une « liste noire ». Dany Danon, l’ambassadeur israélien à l’ONU, a accusé le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies de cibler injustement Israël dans un monde traversé par des conflits sanglants et meurtriers. « Cette liste noire » vise des entreprises juives et tous ceux qui font des affaires avec l’Etat juif » a déclaré Danon en ajoutant que via ce type d’action le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU deviendrait « le plus grand promoteur de BDS au monde ». Lire la suite sur tel-avivre.com