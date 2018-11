En pleine crise de la coalition, même Moshe Kahlon et Aryeh Deri appellent à des élections

Suite à la démission de son ministre de la Défense, Benjamin Netanyahou se retrouve dans la tourmente, entre la volonté de stabiliser tant bien que mal la coalition actuelle (pour que Lieberman ne capitalise pas sur son départ lors de nouvelle élections anticipées) et l’ultimatum de Naftali Bennett, son ministre de l’éducation qui veut devenir ministre de la Défense et qui menace lui aussi de renverser la coalition s’il n’obtenait pas satisfaction. Dans ce contexte, son ministre des Finances Moshe Kahlon vient de l’exhorter d’organiser des élections anticipées et son ministre de l’Intérieur, Aryeh Deri, aussi….Lire la suite sur tel-avivre.com