En mémoire de Rina et Maya et de leur mère Léa

En fait, nous n’aurions pas entendu parler d’elles sans cet attentat. Les deux sœurs Rina, 16 ans, et Maya, 20 ans, ont été assassinées vendredi lors d’une attaque dans la vallée du Jourdain, et tout à coup le chemin de toute une vie s’est déroulé et nous a rappelé combien de héros méconnus vivent ici. Leur mère Léa, grièvement blessée, s’est éteinte hier. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

La famille Dee a immigré d’Angleterre en Israël, puis a accepté une mission éducative en Angleterre. Quand ils sont revenus en Israël, ils ont vécu une vie d’éducation, de gentillesse et d’étude de la Torah dans tout le pays – à Gush Etzion, à Yeruham, à Lod. Rina et Maya, deux jeunes filles ont réussi à laisser tant de lumière et de bonté dans le monde (des choses merveilleuses ont été écrites hier sur leur volontariat dans la périphérie et leur activité dans les mouvements de jeunesse). D’autre part – toute leur vie était encore devant elles, et un tel potentiel énorme a été écourté.

Cela s’est également produit lors d’attaques précédentes. Après l’assassinat des frères Plai et des frères Yaniv, beaucoup de gens ont raconté comment ils nous avaient ramenés au mot « frères », après avoir trop parlé de « guerre fraternelle ». C’est vrai, mais ils nous ont aussi soudainement révélé des familles, des histoires, des choses à faire, des vies, des inspirations.

Des inspirations

Alors que fait-on, au niveau le plus personnel ? Nos commentateurs disent que le sens du mot Pessah est pe-sah, une bouche qui parle. C’est une fête qui devrait être remplie de bons mots. La nuit du Seder est une nuit de Haggadah – vous devez dire, raconter, corriger le discours de toute l’année. Léa, Rina et Maya doivent être mentionnées, bien sûr. Mais la plupart d’entre nous sommes maintenant entourés de membres de la famille pendant ces fêtes. Nous pouvons voir le bien en eux, sans rappels douloureux. Aussi, nous pouvons nous regarder et parler les uns aux autres comme ça au présent, et non pas au passé.

Léa, la maman décédée hier avait 48 ans. Elle laisse derrière elle son mari, Louis, deux filles, Keren et Tali et un garçon, Yehouda. Enfin, fidèle a elle même, la famille a décidé de faire don de ses organes.

Condoléances à la famille.

Dans l’espoir de meilleures nouvelles.