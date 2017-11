En Médecine d’urgence, Israéliens et français collaborent très étroitement.

Au cours des dernières années, des délégations venues de France se sont rendues en Israël et ont pu découvrir les services médicaux d’urgence, qui ont acquis une connaissance pratique et une expérience importantes du fait de la réalité israélienne. Lors de leurs venues en Israël, ces délégations ont été exposées aux méthodes de travail israéliennes dans les hôpitaux, à la préparation des acteurs institutionnels aux urgences et au traitement des victimes.Lire la suite sur israelvalley.com