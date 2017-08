En jouant face à un club Israélien, deux footballeurs Iraniens brisent un tabou

Le match d’Europa League qui opposait le Panionios d’Athènes (Grèce) et le Maccabi d’Haïfa (Israël) ne restera probablement pas dans les mémoires des amateurs de football. Pour Masoud Shojaei et Ehsan Hajsafi, qui évoluent dans le club grec, en revanche, cette rencontre fera date, rapporte le BBC Magazine……Détails………

Et pour cause: l’Iran, qui ne reconnaît pas l’État d’Israël, interdit à ses athlètes d’affronter des sportifs israéliens lors de compétitions internationales. L’an passé déjà, le judoka Alireza Khojasteh avait prétexté des «raisons personnelles» pour ne participer à la compétition internationale de judo, alors que «tout le monde savait que sa décision était pluôt justifiée par la possibilité d’affronter un adversaire israélien», poursuit la BBC.

En Iran, des voix se sont levées pour soutenir les deux footballeurs et saluer leur courage.

Après tout, pourquoi un tabou devrait priver et pénaliser des sportifs talentueux ?

Malheureusement, les critiques ont toutefois été plus nombreuses que les éloges.