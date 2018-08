En Israël, une lutte féroce contre les maladies neuro dégénératives et cancers.

Israël possède une industrie pharmaceutique bien développée et prospère, spécialisée entre autre dans la fabrication et la distribution de médicaments génériques. Mais pas seulement. Elle se fonde aussi largement sur la recherche et le développement de nouvelles thérapies.

Basée sur une multitude de start-up dynamiques et innovantes, l’industrie pharmaceutique nationale est à la pointe dans de nombreux domaines avec un taux de croissance annuel atteignant parfois les 10%. (noemiegrynberg.com)Lire la suite sur israelvalley.com