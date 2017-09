Le Département du Développement des Armes du Ministère de la Défense a dévoilé deux drones sous-marins et un tank puissant hybride au gaz et à l’électricité, qui doivent entrer en service dans Tsahal dès les années à venir.

Certaines de ces technologies sont déjà parvenues à des stades avancés de développement et ont été présentées à l’armée afin d’être évaluées, alors que d’autres sont encore à la phase de planification et nécessiteront des années de préparation avant d’être prêtes au combat. Aucune des technologies présentées par le Ministère n’a été déclarée opérationnelle par Tsahal. Elles ont été développées par l’Administration du Développement des Armes, en collaboration avec des entreprises étrangères ou nationales et dans un cas, avec une université publique.

L’Administration du Développement des Armes, connue en hébreu par son acronyme de Mafat, est constituée de milliers d’employés et de centaines de soldats. Elle dirige environ 1.500 projets de défense en même temps. Le Général de Brigade (res.) Daniel Gold, qui dirige le Département, a déclaré que ses employés et lui « essaient de ne pas nous limiter avec les méthodologies classiques qui sont prévalentes à travers le monde », et qui sont typiquement des efforts menés verticalement (de haut en bas).