En Israël, un évènement chasse l’autre. Par Sivan Rahav Méir

Il aurait été approprié de ne parler que de Yigal Yehoshoua (56 ans), que son souvenir soit béni, victime d’un lynchage à Lod, qui a été assassiné par des émeutiers dans son propre pays. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Il aurait été approprié de ne parler que de Gershon Franco, que son souvenir soit béni, un invalide qui vivait seul, n’a pu atteindre l’abri et été tué par une roquette à Ramat Gan.

Il aurait été approprié de ne parler que d’Elad Barzilay, un enseignant, père de quatre enfants, victime d’un lynchage à Acre, dont l’état s’est amélioré hier, qui a commencé à réagir à son entourage et a même serré une main.

Il aurait été approprié de parler encore d’autres victimes qui, en partie, ne font pas du tout les titres des médias, de demander comment ils vont, de vérifier leur état de santé et, sur un plan général, de s’enquérir de la situation de chaque ville et localité, de chaque famille dans sa chambre blindée et de chaque famille qui ne dispose même pas d’abri.

Un évènement est vite supplanté par un autre événement

Cependant, un évènement est vite supplanté par un autre évènement, le centre de l’actualité prend le dessus sur celui qui le précédait peu de temps auparavant. Tu entends l’évocation du propriétaire d’un magasin qui a été pillé et hop! de volontaires venus restaurer une synagogue qui a été incendiée et tout est important, urgent et cher à notre cœur, mais nous ne parvenons pas à prêter l’attention qu’il mériterait à tout ce qui se produit.

Dès lors, j’ai consulté la section hebdomadaire et j’y ai trouvé un passage qui convient à chacun d’entre nous en cette période, en tout lieu et quelle que soit la difficulté à laquelle il faut se mesurer (Nombres VI, 22 – traduction du Rabbin Jean Schwarz, une Règle de vie, 4e tome):

« L’Eternel parla à Moise en ces termes:

Parle ainsi à Aaron et à ses fils: Voici comment vous bénirez les enfants d’Israël. Vous leur direz:

Que l’Eternel te bénisse et te protège!

Que l’Eternel fasse rayonner son visage sur toi et te soit bienveillant!

Que l’Eternel te manifeste un visage favorable et t’accorde la paix! »

Amen.