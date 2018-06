En Israël. Mini-hackathon pour lutter contre les cerfs-volants incendiaires.

Un mini-hackathon (1) a été organisé vendredi par l’incubateur technologique SouthUp qui avait lancé un appel à idées pour aider à contrer les engins incendiaires lancés depuis Gaza vers Israël. L’événement a eu lieu avec des experts de domaines très variés :des experts des technologies laser, des drones, optique, montgolfières, capteurs et pompiers. Des soldats et des lycéens y ont participé également. (Times of Israel et IsraelValley)Lire la suite sur israelvalley.com