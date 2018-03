En Israël, Manuel Valls au « Forum mondial de lutte contre l’antisémitisme ».

AGENDA. Les 19 et 21 mars 2018, plus de 1 000 personnalités politiques, culturelles, religieuses et dirigeants de tous les niveaux de la société civile se réuniront à Jérusalem au Forum mondial de lutte contre l’antisémitisme, la conférence la plus importante du monde contre l’antisémitisme et d’autres formes de haine –pour élaborer une stratégie et une politique en tant que moyens de réponse.

L’antisémitisme est une haine irrationnelle et un profond mal social. Un environnement politique qui favorise l’antisémitisme est souvent fondamentalement oppressif des droits de l’Homme. En fin de compte, la lutte contre l’antisémitisme est conforme à la lutte pour les valeurs démocratiques et une société décente et, en tant que telle, concerne tout le corps politique, et pas seulement les populations juives. Lire la suite sur israelvalley.com