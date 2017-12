En Israël, les leaders du bitcoin passent des nuits agitées. De la folie…

Tel-Aviv (Eyal Dreyfus). La folie du bitcoin ne s’arrête jamais. La monnaie électronque a franchi brièvement le cap des 11 000 dollars la semaine dernière. La firme « Bits of Gold », lancée par des franco-israéliens (Jonathan et Youval Rouach) est leader du bitcoin en Israël.

La startup qui collabore très étroitement avec les autorités de régulation du pays, a été obligée de recruter des services de sécurité importants. Le nombre d’employés de cette startup basée à Tel-Aviv, a triplé en moins de six mois. Le CEO et son équipe travaillent 18 heures par jour pour satisfaire les demandes! Les israéliens débarquent sans s’annoncer dans la Bitcoin Embassy. En milieu de semaine dernière plus de 150 personnes attendaient leur tour pour acheter du bitcoin. IsraelValley sera ce jour en reportage à la Bitcoin Embassy. Lire la suite sur israelvalley.com