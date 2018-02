En Israël, Le Bitcoin sera soumis à la TVA

L’administration fiscale israélienne a publié une circulaire le 19 février, clarifiant la politique fiscale du pays sur les crypto-monnaies, et particulièrement sur le Bitcoin. Actuellement, le Bitcoin et les autres devises numériques sont au centre des discussions afin de mettre en place des dispositifs fiscaux couvrant cette technologie financière. Différents acteurs sont en train de discuter pour l’élaboration d’une circulaire finale sur la devise virtuelle et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Lire la suite sur tel-avivre.com