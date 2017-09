En Israël, la récolte de pommes atteint un record de plus de 120 000 tonnes.

Les branches des pommiers et grenadiers israéliens continuent de pousser et de diriger l’agriculture israélienne vers l’avant-garde de l’agriculture mondiale.

Quelques jours avant Rosh Hashanah, à l’occasion d’une dégustation de pommes trempées dans le miel et de graines de grenade, la Galilee Development Company et le Conseil des plantes ont dévoilé, à la ferme de la vallée de Hula du Conseil régional de la Haute Galilée, les nouvelles variétés de fruits qui ont subi un processus de surveillance et d’acclimatation durant plusieurs années de recherches dans des parcelles expérimentales, par des chercheurs du Galilee Development Company.

Les chercheurs et les cultivateurs ne s’endorment pas sur leurs lauriers. Selon les données de la Galilee Development Company et du Conseil des plantes, la récolte de pommes atteint un record de plus de 120 000 tonnes, les principales zones de croissance étant la Galilée et le Golan Heights.

Parallèlement à l’épanouissement de la culture et aux cultures en croissance, les producteurs et les chercheurs cherchent constamment la prochaine variété innovante qui conduira les agriculteurs de la Galilée et du Golan à bénéficier d’un avantage économique sur les marchés du pays. En Israël, les grenades sont cultivées sur une superficie d’environ 25 000 dunams, principalement la variété « Wonderpole », avec une production estimée à 60 000 tonnes dont 40% destinés à être exportées vers des marchés à travers le monde.

De nouvelles variétés de pommes

Lors de ce rassemblement, de nouvelles variétés de pommes, de grenades, de poires et de kakis ont été présentées. Elles ont franchi avec succès les étapes de développement et d’acclimatation et dans les années à venir, les consommateurs pourront les trouver sur les étals.

Elkana Ben Yashar, directrice de la R & D dans le Nord, a déclaré: « Le département de recherches de la Galilee Development Company œuvre pour l’acclimatation et l’introduction de variétés nouvelles et de qualité du monde entier sur le marché israélien. L’activité s’étend à travers les fermes de recherche dans le nord et aujourd’hui nous avons présenté les variétés innovantes aux cultivateurs, à qui nous transférerons les connaissances pour la croissance future du fruit dans les vergers dans la Galilée et dans les hauteurs du Golan « .

De la pomme de Cendrillon à la grenade noire, les nouvelles variétés: