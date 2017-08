En Israël, Golan Telecom fait des profits. Le nombre de salariés progresse.

Golan Télécom a réalisé un bénéfice de 21,4 millions de shekels pour un chiffre d’affaires de 133,5 millions.

Résultat pour l’année 2016 de Golan Telecom : 135 millions de Shekels de chiffre d’affaires et 21,4 millions de shekels de bénéfice. Le panier moyen mensuel par abonné est de 50 shekels et la part de marché de la société est de 16% sur le marché privé et 8,5% sur le marché global. Le nombre de salariés est passé de 236 fin 2016 à 252 à fin du deuxième trimestre 2017. Electra Consumer Products, qui a racheté Golan Telecom pour 350 millions de Shekels, fait partie de Elco Holdings Ltd, l’un des plus grands groupes industriels israéliens. (Publié par Globes – www.globes-online.com – le 20 août 2017)

Originaire de Paris et diplômé de l’ESCP Europe, Michael Golan débute sa carrière dans les banques Rothschild à Paris et Morgan Stanley à Londres. Il a également été chargé de mission au journal Le Monde pendant 3 mois. Un des grands tournants de sa vie a été sa rencontre avec Xavier Niel, avec qui il travailla pendant plusieurs années en étroite collaboration pour l’opérateur Free (Groupe Iliiad). C’est auprès de lui que Michael Golan a acquis son ambition et son esprit d’initiative. Les années passées chez Free lui ont par ailleurs beaucoup appris sur le secteur de la téléphonie mobile et sur les lois de la concurrence.