En Israël, ces femmes qui veulent faire la paix…..

Des centaines de femmes, Israéliennes et Palestiniennes, franchissent ensemble le pont de Tseelim (Photo en bas d’article), un frêle pont de cordes très étroit, dans le sud d’Israël. Cette image est celle des premiers pas de la « Route de la paix », lancée dimanche 24 septembre par le mouvement Women Wage Peace (Les Femmes Font la Paix)……Détails……..

« Nous devons vivre en coexistence et en paix avec nous voisins, y compris palestiniens. Au lieu de créer des murs ou des obstacles, il faut apprendre à construire des ponts et à les franchir ensemble, main dans la main, en surmontant nos peurs et en apprenant la confiance », témoigne Marie-Lyne Smadja, l’une des initiatrice du mouvement.

Initiative unique, Women Wage Peace dépasse les frontières, les religions et les clivages politiques.

« Tout le monde aspire à la paix et la sécurité. Notre message, c’est que la paix n’appartient pas seulement à la gauche, et la sécurité n’appartient pas seulement à la droite », explique aux Nouvelles NEWS cette universitaire à Tel Aviv qui se décrit ainsi : « Je suis une femme juive séfarade, mes parents sont d’origine tunisienne, je suis née en France, et je ressens de manière très forte mes diverses racines, juives, arabes et européennes ».