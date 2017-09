En Israël, 50 filiales de firmes françaises emploient 6000 personnes.

Sarah Perez pour Elnet (Copyrights) : « Du 4 au 6 septembre 2017, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire était en visite en Israël avec Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat chargé du numérique et député de la 16e circonscription à Paris, pour participer, entre autres événements, au DLD Festival (Digital Life Design) à Tel Aviv, l’une des plus grandes manifestations dédiée aux nouvelles technologies digitales, en compagnie de la French Tech et de Business France.