En France, Benjamin Griveaux confond Maurras et Marc Bloch

Un article de Guillaume Lenorman pour Israël Valley. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement et diplômé de Science Po, a récemment confondu Charles Maurras et Marc Bloch en évoquant la notion de « pays réel ».”

Pourtant il est difficile de confondre Maurras, essayiste et homme politique réactionnaire qui compta parmi les piliers de L'Action française, et Bloch, historien fondateur avec Lucien Febvre de l'Ecole des Annales, et qui, résistant durant la Seconde Guerre mondiale, sera assassiné par la Gestapo le 16 juin 1944.