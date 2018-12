« En Arabie, le judaïsme a longtemps été la religion principale »

L’histoire de l’Arabie préislamique et des premiers âges de l’islam a longtemps été laissée aux seuls savants musulmans, dont l’approche était moins historique que théologique et apologétique. Selon eux, c’était une zone plongée dans l’ignorance du polythéisme. Depuis une vingtaine d’années, toutefois, l’archéologie et l’épigraphie jettent une lumière nouvelle sur la période préislamique……..Analyse……….