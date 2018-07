En 2018, environ 17 millions de voyageurs passeront par Ben Gourion Airport.

Le trafic aérien au départ et à destination d’Israël est en hausse constante. Depuis la signature de l’accord « Ciel ouvert » les liaisons, notamment à destination de l’Europe, sont non seulement beaucoup plus nombreuses mais également moins chères.

L'extension de l'aéroport a été décidée pour tenir compte de cette évolution. L'ouverture d'une nouvelle zone d'accueil dans le terminal 3 permettra le traitement supplémentaire de 1800 passagers par heure.