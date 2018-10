Empoisonnés par la haine. Ils chantent « Juifs nous arrivons avec des couteaux »

Scène de la vie quotidienne à Gaza. Empoisonné par la haine : les terroristes jeunes et moins jeunes de « l’unité de perturbation » du Hamas chantent en chœur : « Les Juifs nous attendent, nous venons avec des couteaux et des cocktails Molotov ».

La haine du juif…Ces derniers jours, les médias palestiniens ont rapporté l’activité de nouvelles unités de jeunes Palestiniens, appelées « unités de perturbations nocturnes ». Selon leurs membres, leur objectif est de maintenir les soldats de Tsahal à la frontière en état d’alerte constante, et de les empêcher de se reposer par divers moyens. Il s’agit notamment en brûlant des pneus dans l’obscurité dans des zones proches de la barrière de sécurité le long de la frontière de la bande de Gaza; en lançant des cocktails Molotov sur les positions de Tsahal le long de la frontière, en faisant retentir des sirènes pour que les soldats de Tsahal déclarent l’état d’alerte (SAFA, 16 septembre 2018; Palestine Online, 16 septembre 2018).

Ahmad Bahar, vice-président du Conseil législatif palestinien, a prononcé un discours dans le « camp du retour » à Khan Younes, dans lequel il a annoncé la création de « l’unité de perturbations nocturnes » conçue pour agir vis-à-vis des forces de Tsahal positionnées près de la barrière de sécurité (Al-Aqsa, 14 septembre 2018).

Maher Mazhar, haut responsables du FPLP et membre de l’Autorité nationale suprême de la marche du retour, a affirmé que tout ce qui se passe actuellement s’inscrit dans le cadre de l’invention de nouvelles manières de faire face aux démarches d’Israël et du « siège » qu’il impose à la bande de Gaza. Dans la phase suivante, il y aura une nouvelle escalade dans « l’activité populaire », et des unités supplémentaires similaires à l’unité de perturbations nocturnes seront créées (Al-Araby Al-Jadeed, 14 septembre 2018).