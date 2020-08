Claude-Gérard Marcus est décédé vendredi 24 juillet à l’âge de 87 ans. Figure de la droite et de la mémoire juive de Paris, il avait été à l’origine de la création du musée d’art et d’histoire du Judaïsme en 1998 avec Victor Klagsbald et David Ojalvo. Claude-Gérard Marcus avait été le président de cette institution jusqu’en 2001 avant d’en devenir le président d’honneur.Lire la suite sur israelvalley.com