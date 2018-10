Emmanuel Macron va s’envoler pour l’Arménie. Et son voyage en Israël?

La semaine prochaine Emmanuel Macron s’envolera pour un déplacement officiel en Arménie. Question évidente pour notre rédaction basée à Tel-Aviv. Et sa visite dans l’Etat Hébreu, quand aura t-elle lieu? Seul le Quai d’Orsay qui a le monopole des actions sur le Moyen-Orient peut répondre à cette question.

Israël attendra t-il donc 2020 pour voir Emmanuel Macron dans la Capitale de l’Etat Hébreu, Jérusalem? L’année 2019 sera une année électorale en Israël et on voit mal le Président en déplacement dans la Startup Nation. Selon des officiels interrogés par IsraelValley « un voyage est prévu pour Macron le dernier trimestre 2018 ». Wait and see…

ARMENIE. L’Arménie est le 42ème pays membre du Conseil de l’Europe mais fut le premier pays à avoir officiellement adopté le christianisme comme religion, au début du quatrième siècle. Malgré des périodes d’autonomie, l’Arménie a beaucoup été dominée par différents empires au cours des siècles (empires hellénique, romain, byzantin, arabe, perse, ottoman, russe.) En 1828, le pays fut inclus dans la Russie, puis, en 1920 dans l’U.R.S.S.Lire la suite sur israelvalley.com