Emmanuel Macron à Jérusalem. Qui sera dans l’avion Présidentiel en route pour Israël?

IsraelValley, site officiel de la Chambre de Commerce France-Israël, a une obligation de réserve. Il nous est donc impossible de donner des noms! Ceci dit, chaque fois que nous avons été informés des noms de visiteurs potentiels qui ont accompagné des Chefs d’Etat Français en Israël dans le passé (Sarkozy et Hollande), nous avons fait fausse route! Emmanuel Macron sera accompagné en Israël du Ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, et du Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer. Haïm Korsia pourrait accompagner le Président en Israël : « Il faut appeler tous ceux qui croient et qui espèrent en la France à voter pour Emmanuel Macron, parce que c’est lui qui porte, maintenant, cette espérance de fraternité », avait déclaré le grand rabbin de France, Haïm Korsia, dans une interview à l’AFP lors de l’entre deux tours. Pour le responsable religieux de la première communauté juive d’Europe, ce que l’extrême droite et sa candidate Marine Le Pen représentent, « c’est une France réduite aux acquêts ».Lire la suite sur israelvalley.com