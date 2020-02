Embarras à Bleu-Blanc après les propos d’un conseiller de campagne

Bleu-Blanc n’avait pas besoin de cela à quatre jours des élections et alors que tous les sondages de la fin de semaine confirment que le Likoud dépasse maintenant la parti de Benny Gantz d’un à deux sièges. Le journaliste Amit Segal de la chaîne Hadashot 12 a révélé jeudi soir des enregistrements d’un conseiller de campagne de Benny Gantz, l’un des plus « demandés » sur le marché, Israël Bakhar, se « lâchant » sur le président de Bleu-Blanc qu’il accompagne pourtant pour la troisième campagne consécutive et qui a largement contribué à fabriquer le « personnage Gantz ».Lire la suite sur lphinfo.com