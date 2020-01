Elsa Zylberstein: « Ma mère est catholique mon père est juif »

A l’occasion de la sortie du film « Je ne rêve que de vous » de Laurent Heynemann, Elsa Zylberstein incarne avec fougue Janot Reichenbach, la dernière épouse de Léon Blum. Elle s’est confiée à nos confrères d’Actualité Juive. Voici un extrait.

A.J.: Vous célébrez les grandes fêtes juives. Est-ce une réponse à la Shoah ?

Elsa Zylberstein : C’est une fidélité à ma grand-mère. Mais je vais rectifier, je ne célèbre pas les grandes fêtes juives. Ma mère est catholique et mon père est juif. Mais en m’appelant Zylberstein, je sais que je suis la juive parfaite à épouser. (Rires). Je suis une juive de Kippour, désolée de décevoir vos lecteurs. C’est important de faire Kippour pour moi, peut-être pas pour la Shoah, peut-être pour mon père enfant caché pendant la guerre en effet. Je le fais pour lui, pour ma grand-mère pour l’Histoire, et pour me souvenir. Je vais à Copernic ou au Palais des Congrès.

Cette année, je tournais, j’ai dû courir pour arriver avant le son du shofar. Ceci posé, j’ai toujours aimé pour Shabbat aller chez des amis, voire pour Pessah. J’aime discuter avec le grand rabbin de France, Haim Korshia. Quand je peux aider la Tsedaka, je le fais. J’étais la marraine du grand dîner d’Éric de Rothschild pour le C.A.S.I.P. C’est important pour moi en tant qu’actrice d’apporter ma contribution pour les plus démunis.

SOURCE: L’Intégralité de l’interview se trouve dans Actualités Juives.