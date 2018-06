Elle obtient son get à Jérusalem, 28 ans après son divorce

Le get, est un document légal rédigé à la main sur un parchemin, au moyen duquel un homme divorce de sa femme selon la Loi juive. Il doit, pour prendre effet, être remis à la femme en mains propres par son mari ou par un émissaire.

Il y a 28 ans de cela, Ricky a souhaité divorcer de son mari. Mais ce dernier ne l’entendait pas de cette oreille. Lorsque les avocats ont fait leur métier et qu’un juge a officiellement acté le divorce, l’ex-conjoint a littéralement « mis les voiles ». Éludant constamment les convocations du juge rabbinique, changeant d’adresse régulièrement pour déjouer les policiers qui le recherchaient.

Ricky en avait pris son parti. Elle n’obtiendrait jamais de get de son ex-mari réfractaire. D’ailleurs, elle avait cessé d’entreprendre des démarches afin de le contraindre de lui remettre ce précieux document. C’est donc seule qu’elle a élevé ses deux enfants. Le père n’a jamais cherché à les revoir et n’a pas non plus réglé de pension alimentaire.

Un contrôle de routine pour un get

Au début du mois dernier, la police fait une descente dans un tripot du quartier de Mahané Yehouda à Jérusalem. Quelques joueurs sont arrêtés pour contrôle d’identité. L’ancien mari réfractaire est présent et lui aussi doit s’identifier. L’ordinateur de la police rend son verdict et permet de remonter la chronologie familiale ainsi que les poursuites diligentées contre lui.

L’individu est conduit manu militari devant les juges du tribunal rabbinique qui le contraignent à signer le get…qui sera remis par porteur spécial quelques 28 ans plus tard à Ricky, la patiente et courageuse ex-épouse…