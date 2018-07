Elle doit patienter pour retirer son colis car elle est…juive

Une jeune fille juive âgée de 16 ans vient retirer un colis chez un commerçant à Stamford Hill, au nord-est de Londres. Il est 17h30 et il n’y a personne dans le magasin. Du 15 juillet au 15 août, Coolamnews publie ses meilleurs articles de l’année écoulée. Article publié le 31/10/2017

Londres. Ce commerce de Stamford Hill offre un service de dépôt de colis, il est estampillé comme agent pour les boutiques en ligne. L’adolescente dont le nom n’a pas été communiqué, remet donc au commerçant le récépissé du colis qu’elle vient de recevoir. Le vendeur part dans la réserve et revient avec un paquet.

Un second client pénètre alors dans la boutique. Aussitôt, le commerçant dépose le paquet derrière le comptoir et se tourne vers le nouveau venu. Il commence à le servir. Lorsque la jeune fille comprend qu’elle vient de « perdre » son tour, elle s’adresse au vendeur. Elle lui demande simplement de lui remettre son paquet qui se trouve à un mètre derrière lui.

« Soyez patients, les juifs viennent en dernier »

Le propriétaire du magasin se retourne et lui lance alors : « soyez patients, les juifs viennent en dernier ». Choquée et très blessée par cette remarque antisémite, la jeune cliente quitte les lieux et part à la recherche d’une patrouille de bénévoles juifs, les Shomrim, qui surveillent ce quartier de Londres où réside une forte communauté juive.

Les Shomrim sont chargés par les pouvoirs locaux de veiller au calme dans un secteur fréquenté par plusieurs communautés. Ils prennent en charge la jeune fille et préviennent immédiatement la police de l’incident. Une enquête a été ouverte et l’association « Campaign Against Antisemitism », aidera l’adolescente dans ses démarches.

