Près de deux mille personnes ont assisté aux obsèques de Reouven Schemerling hy »d, assassiné à Kfar Qassem par des Arabes à la veille de Souccot. Parmi les personnes présentes, outre la famille, les proches, les amis et les habitants d’Elkana, on pouvait noter la présence des députés de la Knesset – Nissan Slomiansky et Motti […]