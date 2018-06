Alors que les émeutes à Gaza étaient retranscrites par les medias français avec une subjectivité non dissimulée et que la France condamnait ”les violences israéliennes”, le Président de la Knesset dirigeait une délégation en visite au Parlement français. Elie Elalouf, député Koulanou, président de la commission des Affaires sociales et membre de la commission des […] Lire la suite sur lphinfo.com