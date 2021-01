Elections ? Les enseignements de Moshe rabbenou pour nos leaders

Chez nous, la quatrième campagne électorale, aux Etats Unis, suite aux élections, de violentes émeutes et justement dans la parasha de la semaine on nous propose une leçon de leadership. Voici quelques petites choses que nous enseigne Moshe Notre Maitre. Par Sivan Rahav Méir.

Un leader peut grandir dans la maison de Pharaon en tant que « prince d’Egypte » et pourtant ne pas oublier son peuple et son identité. Il a le courage de tenir tête à Pharaon, le chef du plus grand empire du monde, qui l’a également élevé et adopté, et de lui dire la vérité en face.

Un leader n’est pas nécessairement charismatique. Il peut bégayer, avoir une élocution embarrassée et ne pas être un orateur. Il ne prétend pas être parfait, mais aborde lui-même sans honte ses lacunes et dit: « j’ai la bouche pesante et la langue embarrassée » Chemot 4,10 (Traduction sefarim.fr).

Un leader travaille en coopération maximale, avec le moins de prédation, d’envie, de haine et de compétition possible. Il se lance avec son frère Aaron et sa sœur Miriam dans un modèle de leadership collaboratif, où chacun utilise ses talents.

Remplacer le peuple ?

Un dirigeant ne dit pas qu’il faut «remplacer le peuple» ou «remplacer la Torah» ou «remplacer la terre». Il est fidèle et dévoué au peuple même lorsque celui-ci a tort et qu’il commet des mauvaises actions, il ne désespère pas malgré la difficulté de diffuser la Torah, et il poursuit son chemin même lorsqu’une partie du peuple n’a aucun désir de continuer vers la Terre d’Israël.

Un leader ne s’attribue pas à lui seul son succès. C’est quelqu’un qui croit et sait qu’il n’est qu’un messager. L’homme le plus important de l’Exode est aussi l’homme le plus humble.

Bien sûr, nous ne nous attendons pas à ce que nos élus soient Moshe Notre Maitre, mais les parashot qui accompagneront désormais la campagne électorale nous rappellent que l’on peut s’améliorer.

Sivan Rahav Meir est une journaliste de renom au sein de la 12e chaîne de télévision israélienne. Chaque jour, elle offre un petit enseignement de Torah. Il est diffusé un peu partout dans le monde dans une dizaine de langues.