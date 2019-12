Elections en Grande-Bretagne: devinez qui soutient Jeremy Corbyn…

Dis-moi qui te soutient, je te dirais qui tu es! A deux jours d’élections cruciales en Grande-Bretagne, l’observatoire israélien de médias « Tatspit » révèle que le Hamas participe en sous-main à la campagne électorale du Parti travailliste britannique et surtout de son chef Jeremy Corbyn. L’un des sites Internet les plus populaires en faveur du leader travailliste est activé et animé par des terroristes du Hamas à Londres et dans la bande de Gaza. Lire la suite sur lphinfo.com