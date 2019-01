Elections & Co. Des partis en Israël victimes du « brand jacking ». C’est quoi ça?

Quelques jours après l’annonce des élections nationales en Israël le mois dernier, plus d’une dizaine de partis politiques ont été pris pour cible dans une escroquerie apparemment coordonnée de type phishing [hameçonnage], connue sous le nom de brandjacking, selon un expert israélien en cybersécurité.

David Friedman, directeur général adjoint de la société de sécurité Domain The Net, a déclaré que des entités étrangères non identifiées avaient acquis de nombreux noms de domaine anglais ou israéliens des principaux partis politiques. (Times of Israël) Lire la suite sur israelvalley.com