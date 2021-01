Un sondage réalisé par Panel4All et publié vendredi par Maariv indique ce à quoi tout le monde se doutait depuis quelques jours: pour la première fois, le parti Bleu-Blanc descend en-dessous du seuil d’éligibilité, et sans se rallier à un autre parti (qui voudrait bien de lui…), Benny Gantz et ceux qui lui sont encore fidèles ne seraient pas présents dans la prochaine Knesset. Par ailleurs, le nouveau parti de gauche créé par Ofer Shelah s’avère être un « flop » total.Lire la suite sur lphinfo.com