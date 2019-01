Elections 2019: Yoav Galant passe au Likoud et sera nommé ministre de l’Intégration et de l’Alya

Le départ de Koulanou du ministre de la Construction et du Logement était dans l’air depuis lomgtemps. Yoav Galant avait encore récemment déclaré que ses positions sur la sécurité et la politique étrangères étaient proches de celles du Likoud.

Lundi soir, le ministre a présenté au président de la Knesset Yuli DEdelstein sa démission de la Knesset comme ministre et député. Il également annoncé son départ du parti Koulanou et son intention de se présenter aux prochaines primaires du Likoud. Il continuera cependant à être membre du gouvernement afin de rester au cabinet restreint de sécurité. Pour cela, le Premier ministre a souhaité le nommer comme ministre de l'Intégration et de l'Alya, avec l'accord de Yariv Levin, tout récemment nommé à ce poste resté vacant depuis le départ d'Israël Beiteinou de la coalition.