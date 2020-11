A le veille de l’élection présidentielle américaine, le journaliste Roguel Alpher, du du quotidien israélien Haaretz, le plus lu par les chancelleries et médias étrangers a publié un virulent article contre Donald Trump. Il y accuse le président américain d’être « le plus grand ennemi de la démocratie qui ait jamais existé, pire encore qu’Hitler, Staline et Mao Tsé Toung » !!!Lire la suite sur lphinfo.com