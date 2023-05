La date est désormais connue: c’est le 1er août prochain que seront nommés pour un mandat de 10 ans, les deux (ashkénaze et séfarade) grands rabbins d’Israël. Le mandat des Rav David Lau et Itshak Yossef se terminent et déjà plusieurs noms circulent pour les remplacer.Lire la suite sur israelvalley.com