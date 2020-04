Elbit va fabriquer des appareils d’assistance respiratoire

Le département de Recherche et Développement au ministère de la Défense et la compagnie Elbit Systems Ltd sont en train de créer des chaînes de production rapide d’appareils d’assistance respiratoires pour les malades qui ne sont pas qualifiés de graves. La production sera basée sur une technologie inédite développée par la start-up israélienne Medical LifeCan Ltd et produira des milliers d’unités. Trois sites de production ont déjà été aménagés en une semaine et commenceront à fonctionner dans les prochaines jours. Lire la suite sur lphinfo.com