El Al fait son retour à Miami….

La compagnie aérienne El Al a relancé une liaison entre Tel Aviv et Miami, après neuf ans d’absence en Floride……Détails………

Depuis le 1er novembre 2017, la compagnie nationale israélienne propose trois vols par semaine entre sa base à Tel Aviv-Ben Gurion et l’aéroport de Miami, opérés en Boeing 777-200ER pouvant accueillir 6 passagers en Première, 35 en classe Affaires et 238 en Economie.

Les départs sont programmés lundi, mercredi et vendredi à 1h00 pour arriver à 8h05 ; les vols retour quittent la Floride lundi et mercredi à 12h00 pour se poser le lendemain à 6h45, plus samedi à 22h45 pour se poser le lendemain à 18h30. El Al est sans concurrence sur cette cinquième route vers les Etats-Unis, où elle dessert déjà New York-JFK, Newark, Los Angeles et Boston.Lire la suite sur koide9enisrael