Eilat comme vous ne l’avez jamais vue (Vidéo)

Pendant deux semaines et demie, le photographe et artiste Eitan Asraf a filmé la nature dans la périphérie d’Eilat. Le résultat: un film spectaculaire et surprenant qui révèle la beauté et le caractère unique de la pointe sud d’Israël.

Même en habitant à Eilat, on regarde et on reste bouche bée ! Entre autres choses, Asraf a visité des sentiers de randonnée dans les montagnes d’Eilat tels que Nahal Shlomo, Amud Amram, Nahal Atek, le Red Canyon, le mont Yehoram et le mont Yoash, ainsi que les Samar Sands et la réserve d’Evrona dans le sud de l’Arava.

Asraf a également fait un détour par le parc animalier de Yotvata, le parc Timna, leparc ornithologique et les étangs salés au nord d’Eilat. Ouis il s’est rendu à la ferme de chameaux et au jardin botanique. En outre, il a également photographié la beauté sous-marine du golfe d’Eilat – près de l’observatoire sous-marin, du Dolphin Reef, et de la réserve de corail.

« Ces zones sont assez proches les unes des autres, mais le parcours sur le terrain est très différent d’une région à l’autre », dit-il. « Nous avons un pays merveilleux, tout est à portée de main. Les habitants d’Eilat qui ont regardé la vidéo m’ont écrit qu’ils ne savaient pas qu’il y avait de telles merveilles juste à côté d’eux. Comme si je leur avait révélé Eilat. À mon avis, c’est l’une des plus belles régions du pays ».