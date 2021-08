Ehoud Yaari : « L’Iran ne veut plus retourner à l’accord de Vienne »

Pour le journaliste Ehoud Yaari, spécialiste du Moyen-Orient, les signes se multiplient qui indiquent que l’Iran, sous la direction du nouveau président Ebrahim Raïssi, ne souhaite plus revenir à un accord recyclé sure le modèle de celui signé à Vienne en 2015. Il constate que si l’équipe précédente avait émis des conditions difficiles aux Américains pour une relance des négociations, la nouvelle équipe montre de manière assez claire qu’elle n’est plus intéressée par un retour à l’accord.Lire la suite sur lphinfo.com