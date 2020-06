Ehoud Olmert plante un couteau dans le dos de son pays!

L’ancien Premier ministre et ex-détenu continue à provoquer et à agir contre son propre pays. Devenu insignifiant sur le plan personnel et politique, Ehoud Olmert tente d’exister au niveau médiatique même si c’est au détriment de l’Etat d’Israël. Au mois de janvier, il apparaissait avec le chef terroriste Abou Mazen dans une conférence de presse pathétique contre le Plan Trump et maintenant, il fait campagne contre ce plan auprès de pays arabes! Lire la suite sur lphinfo.com