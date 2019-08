Ehoud Barak, comme beaucoup d’autres dans son camp, dit une chose et son contraire dès qu’il s’agit de critiquer Binyamin Netanyahou. Il l’a accusé d’être « le toutou de Donald Trump » et « de faire tout ce qu’il demande ». A l’époque de Barack Obama, ce même Ehoud Barak accusait Binyamin Netanayhou de s’opposer au président américain et de « détruire les relations israélo-américaines ».Lire la suite sur lphinfo.com