Un an après l’éclatement du mouvement #MeToo, les relations entre hommes et femmes au travail sont plus équitables, constate Equileap. L’association a but non lucratif a analysé les données sur le respect de l’égalité entre hommes et femmes au travail, des 3000 plus grandes entreprises cotées au monde implantées dans 23 pays…….Analyse……..