Edouard Philippe: “en France, les antisémites tentent toujours de se justifier avec de nouveaux prétextes”

Le Premier ministre français Edouard Philippe a condamné l’antisémitisme “qui tente toujours de se justifier par un nouveau prétexte” et qui, selon lui, a de profondes racines en France. Il a fait ces déclarations après l’annonce de la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d’Israël.

S'exprimant lors d'un discours devant environ 700 participants du CRIF, M. Philipe a déclaré: "Dans notre pays, l'antisémitisme est vivant. Ce n'est pas nouveau, c'est ancien. Ce n'est pas superficiel, il est bien enraciné et il est vivant. Et il se cache toujours derrière de nouveaux masques, tente de se justifier par des raisons diverses. Cette idéologie de la haine est là, elle est présente et elle invite les juifs français faire l'Aliya. »