Economie: une impressionnante délégation japonaise en Israël

Signe de l’excellente santé des relations israélo-japonaises dans le domaine économique, une très grande délégation japonaise est arrivée mardi en Israël avec à sa tête le ministre nippon de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie M. Hiroshige Seko.

Cette délégation, composée de cent-cinquante hommes d’affaires et quatre-vingt dix représentants de grandes entreprises japonaises a été reçue par le Premier ministre Binyamin Netanyahou accompagné du ministre de l’Economie et de l’Industrie Elie Cohen.

En souhaitant la bienvenue à la délégation, le Premier ministre a souligné l’essor considérable des relations économiques et commerciales entre Israël et le Japon et notamment des investissements japonais en Israël, révélant un chiffre impressionnant: ils ont été multipliés par cent-vingt, alors que la fois précédente on parlait déjà d’une multiplication par quarante-quatre!Lire la suite sur lphinfo.com