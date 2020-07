Economie : le gouvernement adopte le plan des aides immédiates

Le conseil des ministres a adopté dimanche la première partie du plan économique annoncé jeudi soir par le Premier ministre et le ministre des Finances. Afin que l’argent promis pour les mesures immédiates arrive le plus rapidement possible dans les comptes en banque des bénéficiaires, le gouvernement a décidé que le processus de mise en oeuvre du plan commence dès son adoption. En principe, toutes les sommes promises devraient être versées dans les jours qui viennent. Le ministre des Finances a été chargé de l’application de toutes les autres aides qui s’étaleront sur une année dans le cadre du « filet de sécurité » promis par le Premier ministre.