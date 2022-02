Dans les partis Avoda, Meretz et Bleu-Blanc ont exprime à voix haute une gêne voire une opposition face au plan économique et financier d’Avigdor Lieberman pour conjurer la hausse des prix et aider les branches professionnelles touchées par le Corona. Selon certaines informations, ces trois partis agissent en coulisses pour faire échouer le plan du ministre des Finances s’il n’est pas remanié.Lire la suite sur lphinfo.com